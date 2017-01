POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei sucht dunklen BMW / Am Dienstag ereignete sich zwischen Berneck und Aufhausen ein Unfall. Der Verursacher flüchtete.

Ulm (ots) - Ein VW fuhr gegen 08:45 Uhr in Richtung Aufhausen. Unterwegs kam ihm ein Auto entgegen. Dieses streifte den VW. Der Spiegel und ein Fenster am VW wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei hat Fahrzeugteile am Unfallort gefunden. Als Verursacher kommt der Fahrer eines dunklen BMW in Betracht. Diesen sucht die Polizei Geislingen (Tel.: 07331 93270).

Die Polizei rät, stets möglichst weit rechts zu fahren. Dies schreibt auch die Straßenverkehrsordnung vor. Dadurch werden Unfälle verhindert.

++++++++++ 0012912 (AE)

