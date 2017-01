POL-UL: (UL) Langenau - Balkontür gab nach / Am Dienstag stieg ein Unbekannter in Langenau in eine Wohnung ein.

Ulm (ots) - Der Täter machte sich in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 20:30 Uhr ans Werk. Er hebelte eine Balkontür in der Liebigstraße auf. Im Erdgeschoss durchsuchte er die Wohnung. Der Dieb stahl Schmuck und Geld. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und sicherte Spuren in der Wohnung. Die Ermittler (0731/1880) suchen nun nach dem Täter.

Hinweis der Polizei: Fast die Hälfte aller Einbrüche scheitert. Dies liegt oft an stabilen Fenstern und Türen und guter Sicherheitstechnik. Wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ihrer Polizeidienststelle. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

++++0016104

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

