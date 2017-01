POL-UL: (UL) Ulm - Lastwagen schleift Verkehrsschild mit / Am Dienstag prallte ein Lastwagen in Ulm gegen ein Verkehrsschild.

Ulm (ots) - Ein 23-Jähriger fuhr gegen 19:20 Uhr mit dem Laster in der Blaubeurer Straße. Kurz nach dem Blaubeurer-Tor-Ring krachte er in ein Verkehrszeichen. Das schleifte er etwa 100 Meter mit. Dann hielt der Fahrer an. Er legte mit seinem Beifahrer das Schild zur Seite und fuhr weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Polizisten fanden den Lastwagen in der Nähe beim Abladen. Sie dokumentierten die Beschädigungen. Den 22-Jährigen und den 48-jährigen Beifahrer erwartet nun eine Strafanzeige. An Ort und Stelle mussten sie eine Sicherheitsleistung abgeben.

