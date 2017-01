POL-UL: (UL) Ulm - Auto kracht in Linienbus / Am Dienstag prallte ein BMW in Ulm mit einem VW und einem Bus zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr fuhr eine 18-Jährige auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ehinger Tor. Zur gleichen Zeit kam ein 72-Jähriger aus dem Parkhaus. Er fuhr bei Grün los und wollte in Richtung Ehinger Tor fahren. Dabei krachte er in das Heck des BMW. Die 18-Jährige verlor die Kontrolle und schanzte über den Bordstein in einen Lininbus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Straßenbahnlinie war für knapp eine Stunde blockiert. Die Polizei nahm den Unfall auf. Ein Zeuge half bei der Ursachenforschung: Die 18-Jährige fuhr bei Rot. Sie erwartet nun eine Anzeige. Ob und wie lange die Fahranfängerin den Führerschein abgeben muss, entscheidet jetzt die Führerscheinstelle.

++++0015329

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell