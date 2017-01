POL-UL: (GP) Bad Boll/Göppingen - Diebe suchen Geld / Drei Einbrüche wurden der Polizei jetzt aus Bad Boll und Göppingen gemeldet.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, waren zu Wochenbeginn zwei Firmen in Bad Boll Ziel der Unbekannten. Zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh waren die Täter Am Kurpark. Sie traten die Tür zu einem Gebäude auf. Dahinter liegt ein Büro. Doch fanden die Diebe wohl nichts, was sich zu stehlen lohnte. In der Nacht zum Dienstag warf jemand einen Stein durch ein Fenster im Badwasen. Er öffnete das Fenster und kletterte ins Haus. Hier fand der Einbrecher eine Kassette mit Geld. Und er fand den Tresorschlüssel. Aus dem Geldschrank nahm er nochmals Bares mit. Damit verschwand der Dieb.

In Göppingen waren es vermutlich drei Täter, die am frühen Mittwoch einen Stein warfen. Der durchschlug kurz vor 2 Uhr das Glas einer Tür in der Bleichstraße. Die Einbrecher stiegen ins Geschäft. Dort fanden sie wenige Münzen. Mit dieser Beute flüchteten sie wieder.

In allen Fällen sicherte die Polizei die Spuren. Die Polizei in Uhingen (Tel. 07161/93 810) und Göppingen (07161/63 23 60) ermittelt jetzt und sucht die Täter. Die Ermittler warnen davor, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

