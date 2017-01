POL-UL: (UL) Lonsee - Auto schleudert gegen Lastwagen / Einen beschädigten Laster sucht die Polizei nach einem Unfall am Dienstag auf der B10 bei Lonsee.

Ulm (ots) - Eine 27-Jährige fuhr gegen 7:15 Uhr auf der B10 in Richtung Ulm. In der Steige vor Luizhausen verlor sie bei Straßenglätte die Kontrolle über ihr Auto. Der Renault schleuderte in die Leitplanke und streifte einen Lastwagen. Der fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Da der Fahrer den Unfall offensichtlich nicht bemerkt hat, fuhr er weiter Richtung Ulm. Der Renault war kaputt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Die 27-Jährige erwartet ein Bußgeld. Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Lastwagen. Zeugen werden gebeten, Ihre Hinweise zum Verbleib des Lastwagens unter 0731/1880 an die Polizei Ulm zu richten.

Hinweis der Polizei: Am Montag kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm bereits zu mehreren Unfällen auf glatten Straßen (wir berichteten: http://ots.de/35cde6).

++++0011537

