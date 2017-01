POL-UL: POL-UL: (GP) Süßen - Ergänzungsmeldung zu: Raub in Taxi - Fahrgast bedroht am Sonntagmorgen in Süßen eine Taxifahrerin und entwendet deren Geldbörse.

Ulm (ots) - Der 38-Jährige, der am Sonntagmorgen in Süßen eine Taxifahrerin beraubt hat, befindet sich in Haft. Er wurde am Montagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach derzeitigem Ermitlungsstand war der Beschuldigte gemeinsam mit einem Bekannten am Sonntag gegen 5.45 Uhr in Geislingen in das Taxi eingestiegen. Am Zielort Süßen wollte die Fahrerin das Fahrgeld kassieren. Der auf der Rückbank befindliche Bekannte des 38-Jährigen verließ hierauf das Taxi. Der auf dem Beifahrersitz sitzende 38-Jährige drohte der Frau mit einem Klappmesser und nahm ihr die Geldbörse weg. Beide Männer wurden von der Polizei am Sonntagmorgen im Zuge der Fahndung in Süßen aufgegriffen.

