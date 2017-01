POL-UL: (GP) Göppingen - Zwei Einbrüche in der Innenstadt / Anfang der Woche hatten es Unbekannte auf Geschäfte in Göppingen abgesehen.

Ulm (ots) - In der Nacht auf Montag warf ein Unbekannter in der Pflegstraße Steine gegen die Tür einer Firma. Durch das Loch betrat der Täter die Boutique. Aus der Kasse stahl er Geld. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Zwei Unbekannte wurden in der Nacht auf Mittwoch in der Langen Straße beobachtet. Die Beiden warfen einen Stein gegen die Tür und traten die Scheibe ein. Auch hier stahlen sie Geld. Zeugen wurden kurz nach Mitternacht durch den Lärm aufmerksam und riefen die Polizei. Sie schätzen das Alter der beiden Männer auf 20 Jahre. Die Diebe waren mit dunklen Jogginghosen und Kapuzenshirts bekleidet.

Die Polizei in Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Die Ermittler werten derzeit die gesicherten Spuren aus und suchen nach den Unbekannten. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter 07161/630 der Polizei in Göppingen mitzuteilen.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihr Geschäft vor Einbrüchen schützen können, erfahren Sie in der Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher". Diese können Sie auch online unter www.polizei-beratung.de einsehen. Für weitere Hinweise wenden Sie sich an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen Ihrer Polizeidienststelle.

++++0008016++++0010467

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell