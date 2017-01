POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher im Lagerraum / Keine Beute machte ein Unbekannter Anfang der Woche in Ulm.

Ulm (ots) - Der Täter hebelte in der Magirusstraße die Tür eines Hauses auf. Das tat er zwischen Sonntagabend und 15:30 Uhr am Montag. Im Gebäudes brach der Täter eine weitere Tür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Dieb aus dem Lager nichts gestohlen. An den Türen entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach dem Täter.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihre Firma schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444.

