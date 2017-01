POL-UL: (GP) Süßen - Raub in Taxi - Fahrgast bedroht am Sonntagmorgen in Süßen eine Taxifahrerin und entwendet deren Geldbörse.

Ulm (ots) - Der Beschuldigte war gemeinsam mit einem Bekannten gegen 5.45 Uhr in Geislingen in das Taxi eingestiegen und hatten sich nach Süßen fahren lassen. Als die Fahrerin dort das Fahrgeld kassieren wollte, soll der auf dem Beifahrersitz befindliche Mann ein Klappmesser hervorgeholt haben. Mit der anderen Hand griff er nach der Geldbörse der Fahrerin und nahm diese an sich. Er und sein Begleiter seien sodann zu Fuß geflüchtet. Die Polizei konnte noch in der Nacht die beiden Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um zwei 38-jährige Männer aus Süßen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

Uwe Krause, Polizeipräsidium Ulm, Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0731/188-1111

++++0002284

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell