POL-UL: (HDH) Königsbronn - Glätteunfall an Neujahr / Bei Königsbronn schleuderte am Sonntag ein Auto in den Graben.

Ulm (ots) - Die 23-Jährige Fahrerin kam aus Richtung Zang. Auf Höhe der Waldsiedlung kam die Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern. Grund: Raureifbedingt war die Straße glatt. Der Renault überfuhr ein Schneeleitstab und ein Leitpfosten. Das Auto kam im Graben entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die 23-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte die Straße ab und forderte ein Streufahrzeug an. Das Auto holte ein Abschleppdienst.

Hinweis der Polizei: Achten Sie insbesondere in Waldgebieten auf plötzlich auftretende Straßenglätte. Gerade in der kalten Jahreszeit kann Straßenglätte auftreten. Passen Sie ihre Geschwindigkeit insbesondere im Kurvenbereich auf möglicherweise auftretende Straßenglätte an.

++++0003172

