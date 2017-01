POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall nach Diskobesuch / Am Sonntag verlor eine 22-Jährige in Heidenheim die Kontrolle über ihr Auto.

Ulm (ots) - Sie kam kurz vor 7 Uhr aus einer Diskothek. Auf dem Heimweg fuhr sie in der Giengener Straße. Kurz vor dem Ortsende verlor sie die Kontrolle über ihren Toyota und rutschte in den Graben. Dort krachte sie auf einen Wasserunterlauf, sowie ein Verkehrsschild. Durch den Unfall blieb die Fahrerin zwar unverletzt, der Schaden beträgt jedoch über 5.000 Euro. Die Polizei stellt bei der Unfallaufnahme die mögliche Ursache fest: Die 22-Jährige hatte in der Diskothek Alkohol getrunken. Sie musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige. Ihr Auto holte ein Abschleppdienst.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernungen, verengt das Blickfeld und beeinträchtigt Reaktion und Koordination. Diese gefährliche Mischung birgt auch bei guten Straßenverhältnissen ein hohes Gefahrenpotential. Damit alle sicher ankommen, empfiehlt die Polizei daher Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

++++0002272

