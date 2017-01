POL-UL: (UL) Ulm - 30.000 Euro Schaden, keine Verletzte / Am Sonntag krachten bei einem Unfall in Ulm drei Autos zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 13:15 Uhr wollte ein 56-Jähriger auf der B19 wenden. Er fuhr in Richtung Langenau. Zum Wenden nutzte er die Kreuzung zwischen Ober- und Unterhaslach. Er übersah dabei zwei Autos, die hinter ihm in gleicher Richtung fuhren. Das Erste konnte einem Zusammenstoß knapp ausweichen. Ein 28-Jähriger schaffte das nicht mehr. Er streifte zunächst das Auto des 55-Jährigen vor sich und krachte dann frontal in den 56-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Für zwei Autos kam der Abschleppdienst. Die Polizei Ulm sicherte die Unfallstelle ab und nahm den Unfall auf. Den 56-Jährigen und den 55-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Beim Wenden müssen Sie auf den entgegenkommenden und den nachfolgenden Verkehr besondere Rücksicht nehmen. Für alle Autofahrer gilt zudem: Es darf nur so schnell gefahren werden, dass man innerhalb der übersehbaren Strecke anhalten kann. Weitere Hinweise finden Sie auch online unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

