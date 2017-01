POL-UL: (BC) Laupheim/Achstetten - Einbrecher schlagen zwei Mal zu - In Achstetten und Untersulmetingen durchwühlten Unbekannte dieser Tage zwei Wohnungen.

Ulm (ots) - Beide Einbrüche wurden in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag von den gleichen Tätern verübt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat Erkenntnisse, dass mindestens zwei Personen in die Wohnungen eingedrungen waren. Im Eichenhain in Achstetten brachen sie hierzu ein Fenster auf, im Beckenkreuz in Untersulmetingen eine Keller- und eine Wohnungseingangstüre. Abgesehen hatten sie es auf Geld und Schmuck. Die Polizei (Tel.: 07392/96300) bittet um Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen. Die Beamten weisen darauf hin, dass Einbrecher oft nicht alleine unterwegs sind. Sie stehen Schmiere, haben nicht selten Fahrzeuge in der Nähe bereit stehen und Sie achten auf Hinweise, die die Abwesenheit der Bewohner signalisieren. Zum Beispiel auf fehlendes Licht in Wohnräumen, leere Garagen, volle Briefkästen.

Bitte verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie fremde Personen auf einem Grundstück sehen oder andere verdächtige Beobachtungen machen.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

