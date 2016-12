POL-UL: (GP) Ebersbach - Blauer Opel Corsa gesucht

Ulm (ots) - Freitagnacht gegen 00.30 Uhr wurde in der Büchenbronner Straße ein Mercedes angefahren. Dabei wurde der am Fahrbahnrand geparkte Mercedes eineinhalb Meter nach vorne geschoben. An ihm entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. An der leichten Steilstrecke konnten Teile eines Opel Corsa sichergestellt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug muss es sich um ein älteres Modell, vor 2000, handeln. Die Polizei sucht nun den blauen Opel, der an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein müsste. Hinweise nimmt die Polizei in Uhingen entgegen. Telefon 07161/93810.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2424445

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell