POL-UL: (GP) Eislingen - Stopp der Unfallflucht

Ulm (ots) - Ein am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Steinbeisstraße neben dem Behindertenparkplatz abgestellter Ford wurde angefahren. Als der Fahrer nach einer halben Stunde zu seinem Ford kam, bemerkte er den Streifschaden von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eislingen. Telefon 07161/8510.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2422874

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell