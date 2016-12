POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch in Firma

Ulm (ots) - Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht auf Donnerstag eine Firma in der Ulmer Straße. Über eine Halle gelangten die Einbrecher in die Büroräume, wo sie mit Gewalt Türen und Schränke aufbrachen. Beim Versuch den Tresor zu offenen, scheiterten sie. Bei dem Einbruch richteten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Mit einem Geldbetrag aus einer Kassette machten sie sich auf und davon. Der Einbruch wurde am Donnerstag, kurz vor 06.30 Uhr, bemerkt. Hinweise nach verdächtigen Fahrzeug und Personen bitte an die Polizei in Eislingen. Telefon 07161/8510.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2419777

