POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Fahranfänger verliert bei Reifglätte Kontrolle über sein Auto

Ulm (ots) - Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am Freitagmorgen gegen 00.50 Uhr die reiffreie K 1448 von Bad Ditzenbach in Richtung Auendorf. Im Kurvenbereich vor dem dortigen Hotel war die Fahrbahn reifbedingt auf 40 Meter spiegelglatt. Trotz der eingehaltener Geschwindigkeit brach das Heck des Mercedes aus. Der Führerscheinneuling kam dadurch mit seinem Auto in Schleudern, prallt im Anschluss gegen die dortige Böschung. Dadurch überschlug sich der Mercedes und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 18-Jährige, der seit wenigen Tagen den Führschein in den Händen hält, wurde dabei leicht verletzt und kam vorsorglich in die Klinik. Der Beifahrer bleibt unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

