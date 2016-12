POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher scheitern an Gittertür

Ulm (ots) - Vergeblich versuchten am Donnerstag, kurz nach 23.30 Uhr, zwei Männer die Gittertür einer Sportsbar an der Hauptstraße aufzuhebeln. Danach setzten sie mit ihrem Hebelwerkzeug an der Eingangstür an. Auch hier scheiterten sie. Die beiden 20 bis 30 Jahre alten Männer, die mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet waren sind zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie wurden von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit drei Polizeistreifen verlief erfolglos.

