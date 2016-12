POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zweimal grün und nicht geschaut / Einen Fußgänger übersah ein Mercedesfahrer am Donnerstag in Heidenheim

Ulm (ots) - Der Passant überquerte gegen 17.30 Uhr die Plocquestraße an der Ampel. Die zeigte grün. Aus der Brenzstraße bog ein Mercedes nach links in die Plocquestraße ab. Auch bei ihm war grün. Der 63-jähriger Fahrer achtete nicht auf den Fußgänger. Der Pkw prallte gegen den 80-Jährigen. Der verletzte sich bei dem Unfall leicht. Den Sachschaden an dem Daimler schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro.

Die Polizei empfiehlt:

Bei Dunkelheit können Fußgänger leicht übersehen werden, insbesondere dann, wenn sie dunkle Kleidung tragen. Auch Radfahrer, die ohne Licht unterwegs sind, können bei schlechten Sichtverhältnissen schwer erkennbar sein. Autofahrer sollten sich diesen Umständen bewusst sein und deshalb im Dunkeln besonders aufmerksam fahren. Fußgänger können dem Risiko mit dem Tragen von heller Bekleidung oder Kleidung mit reflektierenden Elementen entgegenwirken. Außerdem ist es empfehlenswert, als Fußgänger bei Dunkelheit Straßen möglichst an gut ausgeleuchteten Stellen zu überqueren.

