POL-UL: (UL) Ulm/Wiblingen/Weidenstetten - Einbrecher scheitern / Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag wurden der Polizei Einbruchsversuche in Ulm, Wiblingen und Weidenstetten bekannt.

Ulm (ots) - Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr machten sich Unbekannte in Wiblingen ans Werk. Sie scheiterten mit Hebelwerkzeug im Mockweg an der Terrassentür. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ob die Täter an der Sonderanfertigung der Tür scheiterten, oder der Hund im Inneren sie überraschte, ist Teil der Ermittlungen der Polizei.

Gegen 16:15 Uhr stellte ein 51-Jähriger in Weidenstetten zufällig Schäden am Badfenster fest. Er alarmierte die Polizei. Da der Besitzer zusätzliche Einbruchssicherungen angebracht hatte, scheiterten die Hebelversuche. Den Zeitraum konnte er nicht näher eingrenzen. Am Fenster entstand geringer Schaden von unter 100 Euro.

Am Eselsberg traten die Täter im Duo auf. Kurz vor 2 Uhr betraten sie das Grundstück eines Reihenhauses im Weinbergweg. Während einer Schmiere stand, schlug der andere mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Eingangstür. Durch die Schläge wachte eine 27-Jährige Nachbarin auf und alarmierte die Polizei. Einer der Täter bemerkte das Treiben im Nachbarhaus und warnte seinen Partner. Beide flüchteten in Richtung Trollingerweg. Der 41-Jährige Bewohner des Hauses wachte durch den Lärm ebenfalls auf. Er stellte fest, dass die Eingangstür bereits geöffnet war. Ersten Ermittlungen nach waren die Täter noch nicht im Haus und es wurde nichts entwendet. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Flüchtenden.

Die Polizei (0731/188-1111) ermittelt nun in den Fällen wegen versuchten Einbruches und sucht nun nach den Tätern. Experten sicherten die Spuren an den Tatorten.

++++2422973++++2423074++++2424602

