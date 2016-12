POL-UL: (BC) Maselheim - Auto überschlägt sich/ Totalschaden entstand am Donnerstag einem Pkw-Lenker bei Maselheim.

Ulm (ots) - Der Citroenlenker fuhr gegen 19.45 Uhr von Biberach nach Äpfingen. In einer Rechtskurve lenkte er zu weit und kam von der Straße ab. Der 50-Jährige steuerte gegen und schleuderte. Sein Auto überschlug sich und landete im Acker. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Citroen entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug.

++++2423956

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

