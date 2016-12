POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Ulmer Innenstadt / Ein Brand am Abend löste in Ulm einen Großeinsatz für Rettungsdienst und Polizei aus.

Ulm (ots) - Gegen 19:45 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. In der Neutorstraße brannte ein Gebäudekomplex. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Polizei sperrte die Olgastraße und die Neutorstraße und sicherte den Bereich ab. Umliegende Gebäude und Hotels schlossen Fenster und Türen gegen den Rauch. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten Tische und Stühle im Außenbereich eines Restaurants in Brand. Die Flammen zehrten an der Hauswand des Hauses. Dadurch entzündete sich die Deckenisolierung eines Zimmers. Die Feuerwehr Ulm löschte die Flammen, ohne dass diese auf das nebenliegende Hotel übertreten konnten. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden wurde vorläufig auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei Ulm von einer schweren Brandstiftung aus, da keine elektrischen Leitungen im Bereich des Brandherdes vorhanden waren. Brandexperten sicherten Spuren am Tatort und suchen nun nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Brandursache an die Polizei Ulm unter 0731/188-1111 zu wenden.

++++2423814

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell