POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei ermittelt nach Bränden / Mittwoch und Donnerstag löschte die Feuerwehr Flammen in Schnaitheim.

Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr entdeckte ein Zeuge den brennenden Mülleimer in der Würzburger Straße. Die Feuerwehr kam und löschte das Feuer. Bereits am Mittwoch brannte ein Mülleimer am Friedhof. Auch dort hatten die Rettungksräfte die Flammen schnell gelöscht. Verletzt hat sich bei den Bränden niemand. Die Sachschäden sind gering. Wie die Brände entstanden sind, weiß die Polizei noch nicht. Deshalb hat sie Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei (07321/3220) zu melden.

++++2423576 2417111

