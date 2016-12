POL-UL: (BC) Riedlingen - Berauscht in den Kreisel/ Betrunken war ein Autofahrer am Donnerstag in Riedlingen.

Ulm (ots) - Ein Opelfahrer war gegen 22 Uhr in der Altheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Im Kreisel fuhr ein Chrysler in Richtung Gammertinger Straße. Die Vorfahrt der 45-jährigen beachtete der Vivaro-Fahrer nicht. Der 33-Jährige fuhr in den Kreisverkehr und prallte gegen das Auto. Die Polizisten kamen und nahmen den Unfall auf. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Opelfahrer zuviel Alkohol getrunken hat. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

