POL-UL: (UL) Ulm - Brand durch Böller / Brennende gelbe Säcke richteten am Donnerstag in Ulm Schaden an einer Hauswand an.

Ulm (ots) - Gegen 19:20 Uhr trieb ein bislang Unbekannter in der Neidhardtstraße sein Unwesen. Er warf einen Böller in gelbe Säcke. Die lehnten an der Hauswand. Durch die Explosion gerieten die Säcke in Brand. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer, bevor das Haus in Flammen aufging. Der Schaden an der Wand betrug etwa 500 Euro. Die Polizei Ulm (0731/188-1111) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach dem Täter.

Hinweis der Polizei: Silvesterböller dürfen nur vom 31. Dezember bis zum 01. Januar abgebrannt werden. Bei der Verwendung sollte immer genügend Sicherheitsabstand zu Personen, Autos oder Gebäuden eingehalten werden. Niemals sollten Sie gezündete Böller nach Personen werfen oder auf diese schießen. Durch Fehler im Umgang mit Pyrotechnik entstehen immer wieder erhebliche Gefahren, sowie Sach- und Personenschäden. Bei Ermittlung der Verursacher drohen hier strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen.

