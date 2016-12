POL-UL: (BC) Ertingen / Triebwagen kollidiert mit Strohballen / Zum Glück unverletzt blieben die Insassen eines Regionalzuges, der in Strohballen raste.

Ulm (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr transportierte ein 53 Jahre alter Traktorfahrer mit seinem Frontlader im Gewann Soden zwei Strohballen. Als er den dortigen Bahnübergang befuhr, fielen die Strohballen auf die Gleise. Unglücklicherweise schlossen sich in diesem Moment die Schranken, so dass der Traktorfahrer die Strohballen nicht mehr von den Gleisen entfernen konnte. Der Fahrer eines Regionalzugs, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war, leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision mit den Ballen aber nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde die Front des Triebwagens erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Die Ballen wurden zur Seite geschleudert und beschädigten die Schrankenanlage, wobei ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Ca. 50 Personen befanden sich im Zug, sie blieben unverletzt. Der Triebwagen fuhr zum Bahnhof Herbertingen weiter. Von dort setzten die Reisenden mit anderen Zügen ihre Reise fort.

