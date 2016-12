POL-UL: (BC) Laupheim - Schutzhütte abgebrannt / In Laupheim brannte am Mittwoch eine Holzhütte bis auf die Grundmauern ab.

Ulm (ots) - Gegen 23:30 Uhr teilte der Revierförster der Polizei mit, dass eine Schutzhütte in Flammen stand. Beim Eintreffen brannte die Holzhütte im Bürgerholz lichterloh. Es entstand Schaden von etwa 20.000 Euro. Ein eingesetzte Brandmittelspürhund schlug an einer Seitenwand Alarm. Die Polizisten ermitteln deshalb wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können. Sie werden gebeten, sich unter 07392/9630-0 an die Polizei Laupheim zu wenden.

