POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Rot?/ Auf einer Kreuzung in Heidenheim prallten am Mittwoch zwei Pkw zusammen.

Ulm (ots) - Eine VW-Fahrerin war gegen 13.35 Uhr in der Straße Am Rathaus unterwegs. An der Kreuzung mit der Würzburger Straße bog sie nach links ab. Dort fuhr ein Jeep in Richtung Heidenheim. Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Touran rutschte auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 13.000 Euro. Die 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Autofahrer sowie seine beiden Insassen überstanden den Zusammenstoß unversehrt. Wer den Unfall verursacht hat weiß die Polizei noch nicht. Deshalb hat sie die Ermittlungen aufgenommen.

