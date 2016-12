POL-UL: (UL) Munderkingen - Unfall bei Glätte / Ein Auto rutschte am Montag bei Munderkingen in einen Lastwagen.

Ulm (ots) - Die 23-Jährige Fahrerin kam gegen 9:45 Uhr aus Richtung Munderkingen. Beim Auffahren auf die B311 verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Ihr Renault rutschte bei Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie in einen Lkw. Die 23-Jährige erhielt einen Schock. Der Rettungsdienst brachte sie leicht verletzt in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Für beide kam ein Abschleppdienst. Die B311 war zeitweise nur einseitig befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr und nahm den Unfall auf.

Hinweis der Polizei: Achten Sie in der kalten Jahreszeit insbesondere bei feuchter und nasser Fahrbahn auf Glatteis. Generell gilt: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht. Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

