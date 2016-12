POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Postbotin schwer verletzt /Einen gelben VW übersah am Mittwoch ein 34-Jähriger in Niederstotzingen.

Ulm (ots) - Gegen 13 Uhr fuhr der Opelfahrer in der Stettener Straße. Ein gelbes Fahrzeug am Straßenrand sah er nicht. Er fuhr auf das Postauto auf. Die Zustellerin arbeitete zu dieser Zeit an der offenen Schiebetür. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

++++2415186

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

