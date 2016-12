POL-UL: (BC) Biberach - Rauchmelder verhindert Schlimmeres / 19 Feuerwehrmänner rückten am Donnerstag zu einem Brand in Biberach aus.

Ulm (ots) - Gegen 0.30 Uhr schlug der Rauchmelder in einem Zimmer in der Bleicherstraße Alarm. Ein Möbelstück war in Brand geraten und hatte starken Rauch verursacht. Deshalb kam die Feuerwehr. Die stellte nur noch den Qualm fest und lüftete das Zimmer. Den Bewohner retteten sie. Der 32-Jährige überstand den Vorfall ohne Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 50 Euro. Wie das Feuer in dem Raum ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Deshalb hat sie an der Brandstelle Spuren gesichert. Die helfen ihnen, die Ursache zu finden.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

++++2418408

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell