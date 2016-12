POL-UL: (BC)Biberach- Unbekannter auf Beutesuche/ Geld nahm ein Einbrecher in den vergangenen Tagen aus einer Firma in Rissegg mit.

Ulm (ots) - Wie die Polizei jetzt mitteilt war der Unbekannte zwischen Donnerstag und Dienstag in den Geschäftsräumen im Unteren Gewann. Hinein kam er, weil er die Eingangtür aufgebrochen hatte. Er wühlte in allen Schränken und Schubläden des Büros nach seiner Beute. Nachdem er Bargeld gefunden hatte, flüchtete er. Spezialisten der Polizei sicherten an dem Tatort viele Spuren. Die helfen den Ermittlern bei der Tätersuche.

Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Die Polizei informiert in ihren Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de, wie sie sich davor schützen können. In der Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" finden speziell Gewerbetreibende Tipps und Verhaltenshinweise.

