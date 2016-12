POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Rathaus beschädigt / Am Mittwoch warf ein Unbekannter die Scheibe der Eingangstür des Biberacher Rathauses ein.

Ulm (ots) - Gegen 4:30 Uhr teilte ein 48-Jähriger der Polizei mit, dass in Biberach das Rathaus beschädigt wurde. In der Eingangstür war ein Loch in der Scheibe. Hinter der Tür lag ein Stein. Ein bislang Unbekannter warf ihn in der Nacht auf Mittwoch durch die Scheibe. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens werden die Ermittlungen zeigen. Die Polizisten sicherten Spuren an der Tür und suchen nun nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat an die Polizei Biberach zu richten unter 07351/447-0.

