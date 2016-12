POL-UL: (UL) Neenstetten - Einbrecher hebelt Fenster auf / Am Dienstagabend brach ein Unbekannter in Neenstetten ein.

Ulm (ots) - Der Täter machte sich in der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr ans Werk. Er hebelte in der Sonnenhalde ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Aus dem Einfamilienhaus stahl er zwei Tablets und Schmuck. Am Fenster entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Ulm nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren. Nun suchen die Ermittler (0731/188-0) nach dem Täter.

Hinweis der Polizei: Fast die Hälfte aller Einbrüche scheitert. Wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Polizeidienststellen im Land. Sie informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2412149

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell