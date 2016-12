POL-UL: (GP) Göppingen - Zurück bleibt: Roter Lack / Einen Unfallverursacher sucht die Polizei seit Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots) - Ein Skodafahrer hatte sein Auto gegen 14 Uhr auf den Parkplatz des Krankenhauses in der Eichertstraße abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam sah er, dass die Türen auf der Fahrerseite beschädigt waren. Ein Unbekannter war dagegen gefahren. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro hatte er sich nicht gekümmert. Seine Erreichbarkeit hinterließ er auch nicht. Aber seine Spuren. Deshalb weiß die Polizei, dass der Unfallverursacher mit einem roten Auto flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Göppingen (07161/630) zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

