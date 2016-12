POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vier Verletzte nach Zusammenstoß/ Rettungskräfte waren am Dienstag in Heidenheim im Einsatz.

Ulm (ots) - Eine 33-jährige war gegen 15.40 Uhr in der Waldstraße in Richtung Seniorenwohnheim unterwegs. Aufgrund einer auftretenden Gesundheitsstörung fuhr sie gegen den Bordstein. Die Frau lenkte nach links und stieß mit einem VW zusammen. Der kam ihr entgegen. Der 50-jährige Lenker des Golfs und seine 50- und 43-jährigen Mitfahrer trugen bei dem Unfall leichte Blessuren davon. Die Minifahrerin verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten alle in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro.

