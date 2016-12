POL-UL: (UL) Merklingen - Bankräuber von Merklingen nach wilder Flucht im Raum Balingen festgenommen

Ulm (ots) - Ein 57-jähriger Mann aus dem Raum Reutlingen konnte am 23.Dezember nach einem versuchten Bankraub, auf die Volksbankfiliale in Empfingen, Landkreis Freudenstadt, in einem Ortsteil von Balingen festgenommen werden. Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei unmittelbar nach der Tat das Fluchtfahrzeug des Tatverdächtigen zu bestimmen und im Rahmen einer Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, das Fahrzeug auf der Autobahn A 81 festzustellen sowie die Verfolgung des mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Mercedes aufzunehmen. In halsbrecherischer Fahrt fuhr der mutmaßliche Täter schließlich von der Autobahn ab. Er setzte seine Fahrt mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung Balingen fort. Im Ortsteil Engstlatt gelang es das Auto zu stoppen. In weiteren Verlauf gelang es Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter zu überwältigen und ihn vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme des mutmaßlichen Täters kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen das Fahrzeug des dringend Tatverdächtigen. Verletzt wurde niemand. Die polizeiliche Auswertung ergab Übereinstimmungen mit einer Tat im Sommer in Merklingen. So kam der 57-Jährige auch in den Fokus der Ulmer Kriminalpolizei. Die Bildvorlagen und die gesicherten Fingerabdrücke des Bankraubs in Merklingen führten zu dem Tatverdächtigen. Bei den ersten Befragungen gab er die Tat zu. Wie berichtet, betrat der 57-Jährige am 26. August gegen 16.00 Uhr die Bankfiliale in der Hauptstraße in Merklingen. Er drohte den Mitarbeiterinnen, eine Bombe zu zünden. Dann ließ er sich das Geld geben. Damit flüchtete der Täter wieder. Die Frauen blieben unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit vielen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ein. Der Räuber flüchtete damals wohl mit einem Fahrrad, mit dem er zuvor unterwegs war. Der 57-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

