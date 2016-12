POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schwer verletzt bei Unfall / Vor der Feuerwehr geborgen werden musste eine Pkw-Lenkerin nach einem Unfall in der Heidenheimer Waldstraße.

Ulm (ots) - Die 50-jährige Mini-Fahrerin kam am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr auf Grund einer kurzen gesundheitlichen Beeinträchtigung mit ihrem Auto nach rechts gegen den dortigen Randstein. In der Linkskurve lenkte sie dann vermutlich zu heftig dagegen, so dass ihr Pkw auf die Gegenspur kam und dort mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Der Aufprall war so stark, dass die alleine im Mini fahrende Frau von der Feuerwehr geborgen werden musste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. In dem mit vier Personen besetzten VW wurde der Fahrer (m, 53 Jahre) und die beiden auf dem Rücksitz mitfahrenden Frauen, 43 und 50 Jahre alt, leicht verletzt und ebenfalls in die Klinik gebracht. Der 53-jährige Beifahrer kam ohne Verletzungen davon. Es dauerte bis 17:15 Uhr bis die Unfallstelle geräumt war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR (Mini 10.000EUR / VW 2.000 EUR).

++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst/Fö

Tel.: 0731/188-1111

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell