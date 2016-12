POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen nach Unfall gesucht / Am Dienstag krachten zwei Autos auf der B311 bei Einsingen zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr fuhr eine 44-Jährige auf der B311 in Richtung Ehingen. Auf dem Beifahrersitz saß ihr 42-jähriger Ehemann. Eine 50-Jährige kam aus Einsingen und wollte die B311 an der Ampelkreuzung überqueren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. Der 42-jährige Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Kreuzung war für Rettungsmaßnahmen zeitweise komplett blockiert. An den beiden älteren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und sicherte Spuren. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten sich unter 07392/96300 an die Polizei zu wenden.

++++2410146

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell