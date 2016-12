POL-UL: (UL) Rauchmelder schlägt Alarm / Ein im Ofen vergessenes Baguette löste am Montag in Ulm einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus.

Ulm (ots) - Ein Bewohner in einem Ulmer Seniorenheim hatte am Montag Hunger. Er schob ein Baguette in den Ofen. Der 81-Jährige vergaß das Baguette für einen Moment. Der Rauch löste gegen 18:45 Uhr den Rauchmelder aus. Die Feuerwehr und die Polizei rückten an. Mit Ausnahme des Baguette entstand zur Freude aller kein Schaden. Die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

