POL-UL: (UL) Ulm / Halzhausen / Oberkirchberg - Einbrecher am Werk / Vier Einbrüche verzeichnete die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag in Ulm, Halzhausen und Oberkirchberg.

Ulm (ots) - Bislang Unbekannte hatten es auf eine Ulmer Apotheke abgesehen. Die Täter schlugen gegen 21 Uhr ein Fenster in der Elisabethenstraße ein. Im Verkaufsraum nahmen sie die Tageseinnahmen aus der Kasse. Zudem stahlen sie einen Laptop, ein Iphone und eine Armbanduhr. Am Tresor scheiterten die Täter.

In Söflingen richtete ein Unbekannter am Abend Schaden von etwa 800 Euro an. Ein bislang Unbekannter hebelte in der Franz-Wiedemeier-Straße eine Terrassentür auf. Ersten Ermittlungen nach verließ der Täter das Haus ohne Beute.

Über das Kinderzimmer gelang ein Unbekannter in ein Haus in Halzhausen. Der Täter hebelte das Zimmerfenster auf. Er durchsuchte mehrere Räume. Ob der Täter etwas aus den Räumen gestohlen hatte, ermittelt nun die Polizei.

Über das Schlafzimmer verschaffte sich ein Unbekannter in Oberkirchberg Zutritt. Am Abend stieg der Täter über ein aufgehebeltes Fenster in der Fuggerstraße ein. Aus dem Haus stahl er Schmuck und Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten die Spuren an den Tatorten und suchen nun nach den bislang Unbekannten. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei in Ulm zu richten unter 0731/188-0.

Hinweis der Polizei: Tipps, wie Sie sich gegen Einbrüche schützen können, erhalten Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen Ihrer Polizei oder online unter www-k-einbruch.de.

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

