POL-UL: (GP) Kuchen - Weiterer Einsatz nach Sägespänebrand in Firma

Ulm (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu einer Rauchentwicklung in einer holzverarbeitenden Firma in der Schillerstraße. In einem Lagerraum hatte es zu glosten begonnen. Die Feuerwehren von Kuchen und Geislingen rückten mit rund 30 Mann aus. Bereits am vergangenen Mittwoch waren sie in die Firma gerufen worden und hatte Glutnester abgetragen. Über die Weihnachtsfeiertage kam es zu einer weiteren Hitzeentwicklung in dem Lagerraum. Der Schaden an der Abluft- und Heizungsanlage sowie am Gebäude wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2406915

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell