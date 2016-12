POL-UL: (GP) Geislingen - Stopp der Unfallflucht

Ulm (ots) - Von Sonntag auf Montag wurde eine in der Rheinlandstraße in der Parkreihe vor dem Gebäude Nummer 43 geparkter Peugeot an der vorderen Stoßstange angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Geislingen. Telefon 07331/93270.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 240744

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell