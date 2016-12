POL-UL: (GP) Eschenbach - Einbrecher von heimkommender Familie gestört

Ulm (ots) - Am Montag, vermutlich in der Zeit zwischen 18.30 Und 19.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Engel-Straße eingebrochen. Über einer aufgehebelte Terrassentür gelangen die Einbrecher in das Haus am Ortsrand von Eschenbach. Nach ersten Ermittlungen müssen mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein. Das Haus wurde bis zum Eintreffen der Familie durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde muss noch ermittelt werden. Wer am 2. Weihnachtsfeiertag in Eschenbach verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, sollte sie bitte der Polizei in Göppingen mitteilen. Telefon 07161/63-2360.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2405551

