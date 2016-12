POL-UL: (GP) Rechberghausen - Alter Opel brannte

Ulm (ots) - Vermutlich nach einem technischen Defekt hatte am Montagabend gegen 20.45 Uhr ein älterer Opel auf dem Parkplatz der Sportgaststätte am Desenbach Feuer gefangen. Die Feuerwehr von Rechberghausen rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann aus und löschte das Fahrzeug ab. Der Totalschaden an dem älteren Opel wird auf 800 Euro geschätzt.

