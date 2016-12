POL-UL: (GP) Ebersbach - Eingeschalteter Herd löst Einsatz aus

Ulm (ots) - Vermutlich ein Kleinkind hatte am Montag gegen 19.15 Uhr den Herd in der Küche eines Hauses in der Stuttgarter Straße eingeschaltet. Die Feuerwehr von Ebersbach rückte aus und schlug die Flammen auf der Kochmulde aus, wo sich ein Kunststoffbrett befunden hatte. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnte die Mutter mit ihren beiden Kindern wieder zurück. Schaden entstand keiner.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 240541

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell