POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf Beutesuche im Winterdorf/ Sonntagnacht brach ein Unbekannter in Heidenheim ein.

Ulm (ots) - Montagmorgen sah ein Zeuge den hochgeschobenen Rollladen an einem Verkaufsstand auf dem Eugen-Jaekle-Platz. Ein Unbekannter hatte in der Nacht nach Beute gesucht. Ob er etwas gefunden hat, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat aber die Spuren des Täters gesichert. Die hat er nämlich an dem Tatort hinterlassen. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) wichtige Hinweise auf den Einbrecher.

