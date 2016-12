POL-UL: (GP) Eislingen - Verursacher oder Geschädigter ?

Ulm (ots) - Am Samstagabend erschien ein 21-jähriger PKW-Lenker beim Polizeirevier Eislingen und zeigte einen Unfall an. Der Anzeigeerstatter war seit dem späten Vormittag mit seinem PKW unterwegs. Am Abend stellte er fest, dass die hintere Stoßstange und das Rücklicht beschädigt waren. Der Schaden wird auf ca. 4 000 Euro geschätzt. Der Fahrer war in Süßen und Göppingen unterwegs. Er kann sich an keinen Unfall erinnern, hält es aber für möglich, unbemerkt selbst irgendwo dagegen gefahren zu sein. Bei der Untersuchung der Beschädigung konnten die Beamten weiße Lacksplitter auffinden, außerdem müssen an der Unfallstelle Teile des Rücklichts zurückgeblieben sein. Der Anzeigeerstatter fuhr einen schwarzen DB A-Klasse. Das Polizeireiver Eislingen (07161-8510) führt die Unfallermittlungen durch und sucht den Unfallbeteiligten oder Zeugen.

+++++++++++++++++++++++++++2399786;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell