POL-UL: (GP) Göppingen - Von der Straße weg gegen eine Laterne

Ulm (ots) - Ein angetrunkener Autofahrer kam am Samstag, gegen 17.15 Uhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmasten. Zuvor war er die Eislinger Straße in Richtung Eislingen gefahren und wollte nach rechts in die Pfarrsteige abbiegen. Die Polizeibeamten stellten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alko-Test ergab einen Wert deutlich über einem Promille. Bei dem 24-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Unfallzeuge hat beobachtet, dass der PKW bereits einen Frontschaden aufwies, bevor er gegen die Laterne prallte. Die Polizei Göppingen (07161-630) ist auf der Suche nach einer weiteren Unfallstelle. Bei dem PKW handelt es sich um einen Opel Astra.

